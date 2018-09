Labour-afgevaardigden stemmen voor optie van tweede brexit-referendum

De partijleiding rond voorzitter Jeremy Corbyn staat kritisch tegenover een tweede referendum uit vrees dat linkse brexit-kiezers niet meer voor de partij zouden stemmen. Niettemin beloofde Corbyn zich te buigen voor de wil van de afgevaardigden. Het besluit van de partij laat hem echter veel manoeuvreerruimte. De vraag naar een tweede referendum wordt daarin alleen als laatste redmiddel beschouwd. In de eerste plaats wil Labour naar nieuwe verkiezingen toewerken. De houding van de oppositie kan bepalend zijn voor hoe het verder gaat met de EU-exit.

De conservatieve premier Theresa May beschikt slechts over een flinterdunne meerderheid in het parlement. Haar plannen om de EU te verlaten zijn tot nu toe door de EU verworpen en zijn ook erg controversieel in haar eigen gelederen. Maar zelfs in het geval dat May het met Brussel tijdig eens wordt voor de brexit op 29 maart 2019 kan het moeilijk worden. Ze moet het akkoord aan het parlement in Westminster voorleggen, maar daar heeft ze geen meerderheid voor.

Op de steun van Labour kan ze niet vertrouwen, maakte Starmer op het partijcongres duidelijk. Indien May met haar Brexit-deal in het parlement faalt, zijn nieuwe verkiezingen of een tweede referendum mogelijk.