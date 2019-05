In India zijn zondag om 18 uur lokale tijd de laatste stembureaus gesloten. Daarmee komt een einde aan zes weken van parlementsverkiezingen, die op 11 april zijn begonnen. Op 23 mei volgen de resultaten.

De Indiase premier Narendra Modi en zijn hindoe-nationalistische BJP (Bharatiya Janata Party) willen een tweede mandaat van vijf jaar binnenhalen.

De verkiezingen voor de 'Lok Sabha', vergelijkbaar met de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België, zijn een gigantische onderneming. Er waren in totaal 900 miljoen stemgerechtigden. De verkiezingscommissie had bijna een miljoen stembureaus opgezet.

De hele stembusslag in de grootste democratie ter wereld was verspreid over zeven fases, tussen donderdag 11 april en zondag 19 mei. De bekendmaking van de uitslag wordt op 23 mei verwacht.