Laatste president Zuid-Afrika onder Apartheid Frederik Willem de Klerk overleden

De laatste president van Zuid-Afrika in de tijd van de Apartheid, Frederik Willem de Klerk, is donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. Dit hebben Zuid-Afrikaanse media gemeld en zijn stichting heeft het bericht bevestigd. De Klerk overleed aan kanker in zijn woning in Fresnaye.

Frederik Willem de Klerk (4 november 2013) © Belga Image