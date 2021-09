De lavastroom van de vulkaan Cumbre Vieja, die midden september uitbarstte op het Canarische eiland La Palma, heeft de Atlantische Oceaan bereikt.

Dat heeft het Spaanse vulkanologisch instituut bekendgemaakt. Als lava, met een temperatuur van 1000 graden Celsius, in contact komt met zout water kunnen er volgens experts giftige dampen ontstaan.

Op televisiebeelden was te zien hoe witte stoom opsteeg vanaf de kustlijn bij Playa Nueva, waar de lava de zee in stroomde. Voor de lava de zee bereikte, waren daarom al duizenden mensen geëvacueerd. Drie kustdorpen werden afgesloten.

Dinsdag riep de Spaanse regering La Palma vanwege de vulkaanuitbarsting uit tot rampgebied. Daarmee worden onder meer noodsubsidies en andere steunmaatregelen beschikbaar. Het eerste steunpakket heeft een waarde van 10,5 miljoen euro.

De lavastromen hebben op La Palma bijna zeshonderd woningen, kerken en plantages verwoest. Duizenden mensen op het Canarische eiland, met 83.000 inwoners, zijn geëvacueerd.

