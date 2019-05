De VN-vluchtelingenorganisatie heeft in een jaar tijd meer dan een kwart miljoen Rohingya-vluchtelingen geregistreerd en een identiteitskaart bezorgd. 'Een ongelooflijke stap naar een waardiger leven', zegt VN-topman Filippo Grandi.

In Bangladesh wonen ruim 900.000 Rohingya in vluchtelingenkampen aan de grens met Myanmar. Zeker 740.000 zijn uit Myanmar gevlucht sinds ze in augustus 2017 het doelwit werden van een etnische zuivering door het Myanmarese leger.

Myanmar erkent Rohingya niet als volwaardige burgers. Daardoor bleven ze staatloos en konden ze geen basisrechten opeisen.

In juni vorig jaar begon de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) met de registratie van de vluchtelingen. Elke geregistreerde Rohingya krijgt een plastic kaart met daarop naam en foto, basisgegevens als geboortedatum en geslacht, en ook biometrische gegevens als vingerafdrukken en iriskenmerken.

De identiteitskaart, die het logo van de Bengaalse overheid en UNHCR draagt, vermeldt Myanmar als land van herkomst.

Ondertussen zijn al 270.000 Rohingya geregistreerd. De vluchtelingenorganisatie hoopt eind dit jaar de registratie af te ronden.

'Een identiteit hebben is een fundamenteel mensenrecht', zegt Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, die onlangs een bezoek bracht aan de vluchtelingenkampen 'Veel van deze mensen zijn in hun hele leven nog nooit op een degelijke manier geregistreerd. Dus voor hen betekent het ook een ongelooflijke stap naar een waardiger leven.'

De registratie maakt het voor de overheid van Bangladesh en de hulporganisaties ook mogelijk gerichter hulp te bieden.

Wereldwijd zijn naar schatting twaalf miljoen mensen staatloos.