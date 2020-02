De Palestijnse president Mahmoed Abbas heeft een verantwoordelijkheid voor het jongste geweld op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Dat heeft de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner donderdag gezegd, na een ontmoeting met de VN-veiligheidsraad in New York.

Kushner is de architect van het langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten, dat vorige maand door Trump werd gelanceerd maar door Abbas al snel fel werd afgewezen. Volgens Kushner riep Abbas op 'tot dagen van woede voordat hij zelfs nog maar het vredesplan zag'.

'Ik denk dat hij verbaasd was toen hij zag hoe goed het plan is voor het Palestijnse volk, maar hij had al voor de publicatie ervan zijn standpunt bepaald (...). De Palestijnse leiders hebben een lange voorgeschiedenis van het betalen van de families van terroristen en het aanzetten tot een antifada wanneer ze hun zin niet krijgen. Ik denk dat de internationale gemeenschap dat soort gedrag in toenemende mate moe wordt', aldus Kushner.

Het plan dat vrede moet brengen in het Midden-Oosten wil Israël de controle geven over de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, en over de strategisch belangrijke Jordaanvallei. Tegelijk roept het op tot de oprichting van een Palestijnse staat. Het plan wijkt echter af van de grenzen van 1967, die voorheen altijd de basis vormden voor elk vredesplan.

Abbas ziet het voorstel, dat veel Israëlische eisen inwilligt, als een inbreuk op de Oslo-akkoorden van 1993. In een reactie op het Amerikaanse voorstel kondigde hij een breuk aan in elke relatie tussen Palestina en Israël. Ook met de Amerikanen worden de banden doorgeknipt, luidde het.

Ook de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, zei enkele dagen geleden al dat het Amerikaanse vredesplan indruist tegen de internationaal overeengekomen parameters voor het oplossen van het Israëlisch-Palestijns conflict.

Bij demonstraties tegen het plan zijn al diverse Palestijnen om het leven gekomen.

