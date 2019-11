In het museum Grünes Gewölbe in het Duitse Dresden wordt een van Europa's oudste en best bewaarde schattencollectie tentoongesteld.

Bij de inbreuk in de beroemde schatkamer in het historische museum Grünes Gewölbe gaat de politie momenteel uit van twee verdachten. Dat heeft het hoofd van de politie van Dresden, Volker Lange, maandag gezegd tijdens een persconferentie.

Op de bewakingsbeelden van de juwelenkamer van het museum zijn twee personen te zien. Toch is het niet uit te sluiten dat er nog meer daders betrokken waren. De daders konden via een raam binnendringen. Ze sneden een rooster door en sloegen vervolgens het venster in. De politie kreeg om 4u59 de eerste melding binnen over de inbraak.

De waarde van de gestolen goederen is niet te becijferen, zegt museumdirectrice Marion Ackermann.

De dieven gingen volgens Ackermann aan de haal met drie sieraden van diamant en robijn. De directrice hoopt dat de gestolen juwelen door hun internationale bekendheid van de kunstmarkt worden gehaald.

Het museum huist in het Residenzschloss of koninklijk paleis, een van de oudste gebouwen van de stad.

Een van de kostbaarste stukken is een groene diamant van 41 karaat. Het stuk was op het moment van de kunstroof niet aanwezig, want het wordt momenteel tentoongesteld in het Metropolitan Museum of Art in New York.