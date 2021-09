De driedaagse parlementsverkiezingen in Rusland zijn zoals verwacht uitgedraaid op een overwinning voor de partij 'Verenigd Rusland'. Op basis van resultaten uit 95,15% van de stembureaus sleept de formatie van president Vladimir Poetin 49,64% van de stemmen in de wacht. De Europese Unie heeft scherpe kritiek geuit op het verloop van de Russische parlementsverkiezingen. 'Deze verkiezingen vonden plaats in een sfeer van intimidatie tegen alle kritische en onafhankelijke stemmen', zei Jospeh Bordell, woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid.

Uit de voorlopige resultaten van de centrale verkiezingscommissie blijkt dus dat de Kremlinpartij van Poetin fors op kop ligt. De Communistische Partij volgt op de tweede plaats met 21,82%. Op de derde plaats komen voorlopig de nationalisten van LDPR met 8,29% en op de vierde plaats Rechtvaardig Rusland (7,45%).

Het Russische parlement bestaat uit 450 leden. De helft van de afgevaardigden in de Doema wordt via evenredige vertegenwoordiging gekozen, de andere helft bij meerderheid in de kiesdistricten.

Vrij en eerlijk

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, bestempelde de stembusgang als 'vrij en eerlijk'. De oppositie, die naar het voorbeeld van de opgesloten Aleksej Navalny uitgesloten werd van deelname, stelt massale fraude aan de kaak.

Ze maakt onder meer gewag van de inzet van valse stembiljetten en het verjagen van waarnemers uit stembureaus. Mensen brachten bijvoorbeeld ook meer dan één keer een stem uit. Veel van deze onregelmatigheden werden vastgelegd op foto's of videobeelden die door onafhankelijke waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, zijn gebundeld in een rapport.

Geen internationale waarnemers

EU-zegsman Joseph Bordell wees er ook op dat er geen onafhankelijke internationale waarnemers ter plaatse waren. 'Het is dus moeilijk te zien hoe de verkiezingen werkelijk verlopen zijn. Maar wij hebben een aantal indicaties van lokale onafhankelijke waarnemers die melding maakten van tal van onregelmatigheden', voegde hij toe.

Borrell ontmoet deze week de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het verloop van de Russische parlementsverkiezingen werd gisterenavond in New York ook besproken tijdens een vergadering van de 27 buitenlandministers van de EU.

Uit de voorlopige resultaten van de centrale verkiezingscommissie blijkt dus dat de Kremlinpartij van Poetin fors op kop ligt. De Communistische Partij volgt op de tweede plaats met 21,82%. Op de derde plaats komen voorlopig de nationalisten van LDPR met 8,29% en op de vierde plaats Rechtvaardig Rusland (7,45%). Het Russische parlement bestaat uit 450 leden. De helft van de afgevaardigden in de Doema wordt via evenredige vertegenwoordiging gekozen, de andere helft bij meerderheid in de kiesdistricten.Vrij en eerlijkDmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, bestempelde de stembusgang als 'vrij en eerlijk'. De oppositie, die naar het voorbeeld van de opgesloten Aleksej Navalny uitgesloten werd van deelname, stelt massale fraude aan de kaak.Ze maakt onder meer gewag van de inzet van valse stembiljetten en het verjagen van waarnemers uit stembureaus. Mensen brachten bijvoorbeeld ook meer dan één keer een stem uit. Veel van deze onregelmatigheden werden vastgelegd op foto's of videobeelden die door onafhankelijke waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, zijn gebundeld in een rapport.Geen internationale waarnemersEU-zegsman Joseph Bordell wees er ook op dat er geen onafhankelijke internationale waarnemers ter plaatse waren. 'Het is dus moeilijk te zien hoe de verkiezingen werkelijk verlopen zijn. Maar wij hebben een aantal indicaties van lokale onafhankelijke waarnemers die melding maakten van tal van onregelmatigheden', voegde hij toe.Borrell ontmoet deze week de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het verloop van de Russische parlementsverkiezingen werd gisterenavond in New York ook besproken tijdens een vergadering van de 27 buitenlandministers van de EU.