Aan de Russisch-Oekraïense grens is de situatie volgens het Kremlin stabiel, maar langs de contactlijn in de separatistische regio's Donbass en Loehansk nemen de spanningen toe. Dat heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov donderdag gezegd aan journalisten.

De voorbije 24 uur zijn de 'provocerende acties van Kiev nabij de contactlijn in Donbass intenser geworden', aldus Peskov, zonder echter voorbeelden van die acties te geven.

De Oost-Oekraïense separatisten beschuldigen de regeringstroepen er donderdag van de wapenstilstand geschonden te hebben. Het leger zelf meldt in zijn ochtendupdate dan weer geïsoleerde schendingen van de wapenstilstand door de tegenpartij.

'De situatie aan de Oekraïens-Russische grens is inderdaad stabiel, maar we zien dat de spanningen rond Donetsk en Loehansk toenemen', zei Peskov. 'De voorbije 24 uur kregen we berichten te horen over hoe Rusland een enorm aanvalspotentieel aan de grens zou behouden, maar dit gaat over ons eigen grondgebied. Maar in het Westen wordt geen woord gerept over het enorme aanvalspotentieel van het Oekraïense leger aan de contactlijn. Samen met de provocatieve acties die de voorbije 24 uur of paar dagen zijn toegenomen, is dat een bijzonder gevaarlijke situatie.'

Informatie-agressie

Peskov voegde er nog aan toe dat 'veel Westerse landen' en organisaties zoals NAVO met hun verklaringen de laatste tijd 'een open informatie-agressie voeren tegen ons land en de huidige gang van zaken'.

Volgens de rebellen in Loehansk werd er de voorbije 24 uur vier keer het vuur geopend op hun grondgebied. Er zouden mortieren, granaatwerpers en een machinegeweer zijn gebruikt. De leider van de militie in Loehansk, Ian Lesjtsjenko, beschuldigt het Oekraïens leger van 'te proberen het conflict te laten escaleren'.

Kiev beschuldigt de opstandelingen dan weer van het afvuren van granaten. Enkele van die granaten raakten een kleuterschool, wat bij twee burgers shellshock veroorzaakte.

Een diplomatieke bron meldde aan Reuters dat de waarnemers van de OVSE donderdagochtend verschillende beschietingen langs de contactlijn hadden geregistreerd. Uit de eerste berichten zou ook blijken dat het niet gaat om ernstiger schendingen dan de voorbije jaren gangbaar was.

Kiev en zijn Westerse bondgenoten hebben de voorbije weken regelmatig gewaarschuwd dat ze vrezen dat Moskou een incident in het conflict tussen de pro-Russische separatisten en het regeringsleger kan aanwenden als rechtvaardiging voor een inval. Moskou van zijn kant beschuldigt Kiev er dan weer van een escalatie te willen provoceren door grondgebied van de rebellen te heroveren.

