NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg roept op tot een transparant onderzoek naar de vergiftiging van de Russische Kremlincriticus Aleksei Navalni. Volgens hem is er geen reden om te twijfelen aan de vaststellingen van de Duitse artsen. Het Kremlin zegt intussen dat het niet verwacht dat de zaak een verdere negatieve invloed heeft op de relatie met de westerse machten.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, roept woensdag op tot een transparant onderzoek naar de vergiftiging van de Russische Kremlincriticus Aleksej Navalny. Volgens hem is er geen reden te twijfelen aan de vaststellingen van de Duitse artsen. De Britse premier Boris Johnson wil eveneens een onafhankelijk en transparant onderzoek naar wat er gebeurd is.

'Wat we nu nodig hebben, is een transparant onderzoek om te ontdekken wat er gebeurd is en om te garanderen dat de verantwoordelijken rekenschap afleggen', zei Jens Stoltenberg in Berlijn, waar de Europese ministers van Defensie vergaderen.

De Britse premier Johnson steunt de oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar wat er is gebeurd met de doodzieke Russische oppositieleider. Voor Johnson is de oorzaak duidelijk: 'De vergiftiging van Navalny heeft de wereld geschokt. Er is een volledig en transparant onderzoek nodig naar wat er is gebeurd', zei hij.

Het Verenigd Koninkrijk zal zich voegen bij internationale pogingen om het recht te laten zegevieren en de daders ter verantwoording te roepen, aldus de premier.

Kremlin reageert

Het Kremlin zei woensdag dat het niet verwachtte dat de vermoedelijke vergiftiging van de prominente oppositieleider Aleksej Navalny een verdere negatieve invloed zou hebben op de relatie met de Westerse machten. 'Natuurlijk willen we dat niet. Ten tweede is daar geen reden toe', verklaart Dmitri Peskov, de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin aan persbureau Interfax.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had eerder Moskou opgeroepen om de vermoedelijke vergiftiging van de 44-jarige Kremlincriticus Navalny volledig te onderzoeken, de verantwoordelijken te identificeren en ter verantwoording te roepen. Volgens het Berlijnse ziekenhuis waar Navalny momenteel wordt behandeld werd, hij wel degelijk vergiftigd.

'We hebben ook belang bij het bepalen van wat er met de patiënt is gebeurd, maar dat kunnen we nog niet doen', zei Peskov. Volgens de woordvoerder is het ook niet duidelijk wat voor soort stoffen er in Navalny's lichaam zijn gevonden.

Dinsdag had de woordvoerder van het Kremlin aangekondigd dat er alleen een onderzoek zou worden ingesteld als de vermoedelijke vergiftiging werd bevestigd.

