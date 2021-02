Het Kremlin verdedigt het optreden van de Russische ordediensten tegen de protestbeweging na de opsluiting van Aleksej Navalny. De repressie was "gerechtvaardigd" aangezien de manifestanten een bedreiging vormden, klonk het.

'De oproepen tot niet-toegelaten acties vormen een provocatie', aldus Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin. 'De politie heeft vastberaden gereageerd op het feit dat er bedreigingen hadden kunnen ontstaan.' Algemeen beschouwd is het organiseren van niet-toegelaten acties 'een bron van ongerustheid'. Ook bevestigt dat volgens Peskov het gerechtvaardigde en legale karakter van het harde optreden van de politie.

Meer dan 1.400 mensen zijn dinsdagavond opgepakt. Sinds 23 januari, het begin van de protesten in steun van de dissident Navalny, zouden dat er volgens een ngo al 10.000 zijn. De opposant werd op 17 januari opgepakt bij zijn terugkeer in Rusland, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.

