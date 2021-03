Het Kremlin heeft de nieuwe sancties van de Europese Unie en de Verenigde Staten tegen enkele Russische hooggeplaatste functionarissen woensdag afgedaan als 'absoluut onacceptabel'. De sancties kwamen er dinsdag naar aanleiding van de vergiftiging en juridische vervolging van opposant Aleksej Navalny.

Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov brengen de sancties 'aanzienlijke schade toe aan de reeds deplorabele relaties' tussen het Westen en Rusland. Peskov voegde eraan toe dat de beschuldigingen aan het adres van de Russische inlichtingendienst FSB over de vergiftiging van Navalny 'schandalig' zijn. Dinsdag kondigden de Verenigde Staten en de Europese Unie tegelijkertijd sancties aan tegen hoge functionarissen in Rusland. De sancties kwamen er nadat een Amerikaans inlichtingenrapport stelde dat de Russische regering verantwoordelijk is voor de vergiftiging van Kremlincriticus Navalny.

