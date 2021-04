Rusland ontkent betrokken te zijn bij de explosie van een munitiedepot in 2014 in Tsjechië. 'We zijn het categoriek oneens met zulke besluiten en beschouwen ze als provocerend en onvriendschappelijk', aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov maandag aan het Russische staatsnieuwsagentschap Interfax.

Tsjechië wees afgelopen weekend 18 Russische diplomaten het land uit omdat die zouden gewerkt hebben voor de Russische buitenlandse geheime dienst SVR en voor de militaire inlichtingendienst GRU. Rusland wees daarop op zijn beurt 20 Tsjechen het land uit.

Tsjechië zette de Russische diplomaten aan de deur omdat Rusland betrokken geweest zou zijn bij de explosie in een munitiedepot in 2014 in Tsjechië. De diplomaten werden als medewerkers van geheime diensten geïdentificeerd, zei de Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Hamacek, afgelopen weekend.

Volgens Maria Zacharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn in totaal 62 Russen, onder wie 28 kinderen, betrokken bij de Tsjechische uitwijzing. Het ministerie laat Russische burgers nu ook niet meer toe bij de Tsjechische ambassade te werken.

Strafmaatregel

Ook bij de Amerikaanse ambassade mogen geen Russen meer werken. Die strafmaatregel had Rusland al getroffen bij de uitwijzing van tien Russische diplomaten in de afgelopen weken.

Zacharova verdedigde het verbod door te stellen dat westerse ambassades Russische burgers kunnen ronselen om voor de geheime diensten van andere landen te werken. Voor vele Russen is een tewerkstelling op westerse ambassades aantrekkelijk, omdat ze daar meer kunnen verdienen.

De explosies deden zich in een munitiedepot in Vrbetice voor, 110 kilometer ten oosten van Praag, in oktober en december 2014. Twee mensen werden gedood en de schade was aanzienlijk. Het terrein werd door private defensiebedrijven gebruikt. (Belga)

