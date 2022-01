Kremlin noemt toespraak Biden 'destabiliserend'

Het Kremlin heeft de 'destabiliserende' opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden over Oekraïne veroordeeld. Biden beloofde Moskou woensdag in een toespraak een 'strenge' reactie in het geval van een Russische militaire aanval op Oekraïne.

Dmitri Peskov © AFP