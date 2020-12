Voor de kust van het noordoosten van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 6,7. Het epicentrum lag circa 75 kilometer onder de zeebodem en was niet ver van de hoofdstad Taipei.

Volgens het Taiwanese meteorologische instituut CWB was het epicentrum slechts 27 kilometer voor de kust van Yilan, oftewel 77 kilometer van de hoofdstad Taipei verwijderd. Er zijn nog geen berichten over schade, slachtoffers of tsunamiwaarschuwingen.

Het Amerikaanse Geofysisch Instituut (USGS) gewaagt van een magnitude 6,1. Veel mensen op het eiland zijn erg geschrokken, maar volgens berichten van de autoriteiten in Taipeh valt het mee. Er is geen schade van betekenis gemeld en de metro in de hoofdstad is niet eens stilgelegd.

Het eiland wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 2016 stierven meer dan honderd mensen als gevolg van een beving en in 1999 was de dodelijkste aardbeving die met een kracht van 7,6 enorme schade aanrichtte en 2.400 mensen het leven kostte.

Volgens het Taiwanese meteorologische instituut CWB was het epicentrum slechts 27 kilometer voor de kust van Yilan, oftewel 77 kilometer van de hoofdstad Taipei verwijderd. Er zijn nog geen berichten over schade, slachtoffers of tsunamiwaarschuwingen. Het Amerikaanse Geofysisch Instituut (USGS) gewaagt van een magnitude 6,1. Veel mensen op het eiland zijn erg geschrokken, maar volgens berichten van de autoriteiten in Taipeh valt het mee. Er is geen schade van betekenis gemeld en de metro in de hoofdstad is niet eens stilgelegd. Het eiland wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 2016 stierven meer dan honderd mensen als gevolg van een beving en in 1999 was de dodelijkste aardbeving die met een kracht van 7,6 enorme schade aanrichtte en 2.400 mensen het leven kostte.