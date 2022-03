Een aardbeving met een magnitude van 7,3 heeft woensdag kort voor middernacht (omstreeks 15.30 uur Belgische tijd) het Japanse Fukushima getroffen. Aan de kust van de prefectuur werd een kleine tsunami waargenomen. Aan de voormalige kerncentrale Fuskushima Daiichi werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

De zeebeving vond plaats voor de kust van Fukushima op zo'n 60 kilometer diepte. De Japanse meteorologische dienst vaardigde kort na de beving een tsunamiwaarschuwing voor de prefecturen Fukushima en Miyagi uit en voorspelde golven tot een meter hoog. Bewoners werden opgeroepen uit de buurt van de kust te blijven.

Een tsnunami van 20 centimeter bereikte de haven van Ishinomaki, in Miyagi. De sterke en lange beving was tot in Tokio te voelen. 2,2 miljoen huishoudens zijn zonder stroom gevallen, meldde de Japanse energiemaatschappijen Tepco en Tohoku. In de kuststad Soma zijn veel gewonden naar het ziekenhuis gebracht, aldus het Japanse persbureau Kyodo.

Spoorwegmaatschappij JR East, die het noordoosten van Japan bedient, heeft aanzienlijke verstoringen van haar netwerk aangekondigd. Ook verschillende delen van snelwegen werden afgesloten, onder meer in Osaki in Miyagi en Soma in Fukushima.

De Japanse premier Fumio Kishida heeft in zijn kabinet een noodcentrum opgezet om informatie te verzamelen, weet Kyodo nog. 'Wij zullen ons uiterste best doen om de getroffenen te redden en informatie op passende wijze door te geven', zei hij. De Japanse metereologische dienst waarschuwde nog voor een aarbeving met een gelijkaardige kracht binnen de week.

De aardbeving komt er bijna dag op dag 11 jaar na de verwoestende ramp van 11 maart 2011. Toen kwamen bij een enorme tsunami zo'n 20.000 mensen om het leven. In de kerncentrale van Fukushima vonden destijds in drie units meltdowns plaats. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld.

Tepco, dat de Daiichi-kerncentrale in Fukushima beheert, zei op Twitter dat het onderzoekt of de nieuwe krachtige beving onregelmatigheden heeft veroorzaakt in de in 2011 zwaar beschadigd geraakte centrale. Voorlopig zijn er nog in geen enkele Japanse centrale onregelmatigheden ontdekt.

