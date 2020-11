De Kosovaarse president Hashim Thaçi heeft donderdag ontslag genomen om voor het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag te verschijnen. Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie. Thaçi werd eerder dit jaar verhoord door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag en hij zou nu ook zijn aangeklaagd.

Thaçi, voormalig politiek leider van het UCK, een guerrillabeweging van etnische Albanezen, was de eerste Kosovaarse functionaris die in juni werd beschuldigd van oorlogsmisdaden door de speciale rechtbank in Den Haag. Aanklagers beschuldigden hem ervan verantwoordelijk te zijn voor bijna 100 moorden, verdwijningen, vervolgingen en martelingen van Serviërs, Roma en Kosovo-Albanezen.

Thaçi zei in mei al dat hij 'onmiddellijk' zou aftreden als een aanklacht wegens oorlogsmisdaden werd bevestigd door een formele aanklacht bij wat ook het Kosovotribunaal genoemd wordt. Eerder had Thaçi toegezegd te zullen meewerken met het Kosovotribunaal. Hij zegt dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft.

Ook de leider van de partij van Thaçi, de Democratische Partij van Kosovo (DPK), Kadri Veseli is aangeklaagd. Hij heeft laten weten direct naar Den Haag te gaan om zichzelf te verdedigen. Veel andere politieke leiders van Kosovo waren aangesloten bij de UCK. Het conflict (1998-1999), waarbij 13.000 doden vielen, zette de pro-onafhankelijkheid guerrillastrijders op tegen de Servische strijdkrachten in wat destijds een provincie in het zuiden van Servië was. Een elf weken durende bombardementencampagne van NAVO-troepen maakte een einde aan het conflict en dwong de Servische troepen om zich terug te trekken.

Het tribunaal is in 2015 in Den Haag opgericht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten, gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog.

Thaçi, voormalig politiek leider van het UCK, een guerrillabeweging van etnische Albanezen, was de eerste Kosovaarse functionaris die in juni werd beschuldigd van oorlogsmisdaden door de speciale rechtbank in Den Haag. Aanklagers beschuldigden hem ervan verantwoordelijk te zijn voor bijna 100 moorden, verdwijningen, vervolgingen en martelingen van Serviërs, Roma en Kosovo-Albanezen. Thaçi zei in mei al dat hij 'onmiddellijk' zou aftreden als een aanklacht wegens oorlogsmisdaden werd bevestigd door een formele aanklacht bij wat ook het Kosovotribunaal genoemd wordt. Eerder had Thaçi toegezegd te zullen meewerken met het Kosovotribunaal. Hij zegt dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft. Ook de leider van de partij van Thaçi, de Democratische Partij van Kosovo (DPK), Kadri Veseli is aangeklaagd. Hij heeft laten weten direct naar Den Haag te gaan om zichzelf te verdedigen. Veel andere politieke leiders van Kosovo waren aangesloten bij de UCK. Het conflict (1998-1999), waarbij 13.000 doden vielen, zette de pro-onafhankelijkheid guerrillastrijders op tegen de Servische strijdkrachten in wat destijds een provincie in het zuiden van Servië was. Een elf weken durende bombardementencampagne van NAVO-troepen maakte een einde aan het conflict en dwong de Servische troepen om zich terug te trekken. Het tribunaal is in 2015 in Den Haag opgericht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten, gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog.