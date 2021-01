Vals alarm in het Capitool in Washington maandag: het complex werd afgesloten nadat er rook te zien was. De rook bleek afkomstig van een brandje in de buurt.

Niemand mocht het Capitool in of uit, aanwezigen moesten wegblijven van ramen en deuren en wie zich dichtbij het Capitool bevond, diende dekking te zoeken, zo heeft het NBC News getwitterd. De autoriteiten braken de repetitie van de inauguratie van Joe Biden meteen af en vergrendelden het complex.

Het bleek om een vals alarm te gaan: de rook was afkomstig van een brandje in de buurt dat snel geblust was. De tent van een dakloze vrouw had vuur gevat. De Secret Service twitterde kort daarop dat er geen dreiging voor het publiek meer was.

In de Amerikaanse hoofdstad staan de zenuwen gespannen in aanloop naar de inauguratie van Biden als president woensdag. De vrees voor geweld en ongeregeldheden rond de beëdiging is deze keer extra groot na de recente bestorming van het Capitool door aanhangers van uittredend president Donald Trump. (Belga)

