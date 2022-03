Een verbod op korteafstandsvluchten tussen plaatsen binnen de EU waar al een treinverbinding tussen bestaat, bespaart volgens Greenpeace voldoende kerosine om jaarlijks voor 2 miljard euro minder Russische olie aan te kopen.

Greenpeace publiceert de analyse aan de vooravond van een belangrijke top in Versailles. Op donderdag en vrijdag zullen EU-leiders daar manieren bespreken om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland te beperken.

Korteafstandsvluchten waarvoor een spooralternatief bestaat, verbruikten voor de pandemie jaarlijks gemiddeld 4,35 miljoen ton aan kerosine. Bovendien stoten ze elk jaar 23,4 miljoen ton CO2 uit. Rusland is de grootste leverancier van de EU, goed voor zo'n 27 procent van de olie-invoer.

Greenpeace becijferde zo dat, als een kwart van de vluchten wordt aangedreven door Russische olie, er in de EU jaarlijks 2 miljard euro wordt uitgegeven aan vliegtuigbrandstof voor korte vluchten naar plaatsen die ook bereikbaar zijn met de trein.

Verslaafd aan olie

'Het Europese transportsysteem is verslaafd aan olie, wat leidt tot bloedige conflicten en de klimaatcrisis. Minder energie gebruiken is de snelste en gemakkelijkste manier om de financiering van Poetin stop te zetten en de klimaatcrisis aan te pakken', vindt Herwig Schuster van Greenpeace. 'Het schrappen van korteafstandsvluchten waar een fatsoenlijk spooralternatief voor bestaat, is laaghangend fruit dat het olieverbruik onmiddellijk zal doen dalen.'

Uit een recent rapport van Greenpeace blijkt dat een derde van de drukste korteafstandsvluchten in Europa een treinverbinding van minder dan zes uur heeft. Op dinsdag kondigde de Europese Commissie aan dat ze de aankoop van alle Russische fossiele brandstoffen wil uitfaseren vóór 2030. Tegen het einde van dit jaar acht de Commissie het al mogelijk om voor twee derde minder Russisch gas aan te kopen.

