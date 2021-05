De grootste organisatie die de 46-jarige ondernemer Andrew Yang ooit aanvoerde was zijn mislukte presidentscampagne in 2020. Kan hij New York wel aan?

Andrew Yang, kandidaat bij de aankomende burgemeestersverkiezing van New York, wil de grootste stad van Amerika opnieuw leuk maken. Meeneemcocktails, in een plastic zakje met een rietje, moeten een permanent onderdeel worden van de uitgaanscultuur. Ook openluchtbars en -cafés, een ander pandemieverschijnsel, wil Yang blijvend maken. Het moet lang niet zo uitzinnig worden als in feeststad New Orleans, maar New York mag best wat losser, staat in Yangs programma te lezen. Yang wil ook de armste New Yorkers 2.000 dollar per jaar geven, een versie van het universeel basisinkomen dat hij voorstelde toen hij vorig jaar een van de Democratische presidentskandidaten was. Er moeten publieksbanken komen en als burgemeester zou Yang daklozen onderbrengen in leegstaande hotels. Daarnaast wil de kandidaat overal supersnel breedbandinternet om onderwijs en start-ups te stimuleren. De stad moet bovendien een hub worden in de boom rond cryptomunten zoals Bitcoin. New Yorkers lopen warm voor Yangs vernieuwende ideeën en enthousiaste vooruitgangsoptimisme. Hoewel de helft van de kiezers nog onbeslist is, voert Yang de peilingen aan om in juni de nominatie van de Democraten te winnen. 'Yang is jong, energiek en hij is een nieuw gezicht', zo vat een aanhanger het samen in de New York Times. Tegelijk heeft buitenstaander Yang nul ervaring bij de overheid. De grootste organisatie die hij in zijn leven aanvoerde was zijn mislukte presidentscampagne. Kan Yang New York wel aan? Yangs campagnespotje: Gebrek aan ervaring De 46-jarige Yang, zoon van Taiwanese immigranten, studeerde rechten aan de Columbia-universiteit in New York, en werkte nadien enkele maanden bij een advocatenkantoor. Nadat een tweetal startups die hij oprichtte mislukten werd hij CEO van een educatief bedrijf. De overname ervan door een veel grotere speler leverde Yang een bescheiden fortuin op. Met zijn spaargeld richtte Yang een middelgrote nonprofit op, Venture for America, die studenten begeleidt in het oprichten van start-ups. Yang wilde zodoende werkgelegenheid creëren in noodlijdende steden zoals Detroit in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Maar tussen Yangs grootse ambities en zijn reële verwezenlijkingen gaapt een diep gat, schrijft de New York Times. Van de 100.000 banen die Yang beloofde zijn er slechts 150 bewaarheid geworden, becijfert de krant. Bovendien zou hij een financiële put achtergelaten hebben toen hij in 2017 opstapte om presidentskandidaat te worden. 'Andrew komt op de proppen met grootse ideeën en hij kan er eindeloos over praten, maar hij denkt niet aan de details', zegt een oud-werknemer van Yang in de krant. Yang omschrijft zichzelf als een succesvolle techondernemer, maar dat klopt niet, aldus de toonaangevende Times. De boodschap: hij kan onmogelijk aan het roer staan van de grootste stad van Amerika, die moet bestuurd worden als een bedrijf. Ervaren tegenstanders Yangs politieke CV verbleekt bovendien bij dat van zijn bekendste Democratische rivalen. Eric Adams, oud-politieagent, is districtsburgemeester van Brooklyn. Rechtenprofessor Maya Wiley is oud-adviseur van uittredend burgemeester Bill de Blasio. En Scott Stringer is de hoofdboekhouder van New York. Adams wedt erop dat New Yorkers bovenal veiligheid en politiehervorming willen, Stringer wil een reeks crisissen zoals onbetaalbare huisvesting het hoofd bieden en Wiley zou werk maken van racisme en ongelijkheid. Stringer staat echter onder druk nu hij door een oud-stagiaire wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Adams zou volgens Politico overheidsgeld hebben gebruikt voor zelfpromotie. Zelfs de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, is verwikkeld in enkele me-too-schandalen. In de Times schrijft columniste Michelle Goldberg dat het haar 'absurd' toeschijnt dat Yang, een groentje, een gooi doet naar een van de meest veeleisende ambten van het land. Op de koop toe komt Yang niet eens uit New York, sneert Goldberg (hij verhuisde pas naar de stad wanneer hij er ging studeren). Collega-columnist en Nobelprijswinnaar Paul Krugman noemde Yangs ideeën compleet onrealistisch. Burgemeester zijn van New York, Amerika's grootste stad, wordt wel eens de tweede moeilijkste baan van het land genoemd. New York heeft een begroting van 90 miljard dollar en ongeveer 300.000 werknemers in dienst. Yang heeft volgens zijn critici niet bewezen dat hij een goede manager is. Een vorige burgemeester van New York, ondernemer Michael Bloomberg, trapte wél een groot en succesvol bedrijf uit de grond. Barack Obama Toen Yang aan het hoofd stond van zijn profit Venture for America kreeg hij een duw in de rug van toenmalig president Barack Obama, die van Yang een ere-ambassadeur voor ondernemerschap maakte. Dat zette Yang politiek op de kaart. Zijn gooi naar het presidentschap, als eerste Aziatische Amerikaan, maakte van Yang onverwacht een politieke hype. Zijn volgelingen, veelal trotse nerds, noemden zichzelf de 'Yang gang'. Yang gaat prat op een rationele manier van aanpakken. Op de revers van zijn jasje draagt hij vaak een button met het woord 'MATH' (wiskunde). Het is allicht niet verbazend dat hij als presidentskandidaat de steun kreeg van Elon Musk, de oprichter van elektrische autobouwer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Gevraagd door Vanity Fair hoe hij in drie woorden de Amerikaanse overheid zou omschrijven, antwoordde Yang 'achter op haar tijd', 'disfunctioneel' en 'gepolariseerd.' Hoop Yang ontbeert vooralsnog de cruciale steun van vakbonden die zijn tegenstanders Eric Adams en Maya Wiley wel genieten. Toch heeft Yang een belangrijke progressieve tegenstander die uit de race stapte achter zich. Critici vergelijken Yang met de onervaren buitenstaander Donald Trump. Ook Yang gedijt bij het groeiende wantrouwen tegenover establishmentpolitici. 'Maar voor veel kiezers is zijn gebrek aan politieke ervaring net een troef, geen zwakte', schrijft CNN-analist Julian Zelizer. Met meer dan 32.000 coronaslachtoffers werd New York zwaar getroffen door de pandemie. Economisch is de stad er allesbehalve bovenop. Het herstel van de wereldstad zal in grote mate afhangen van de volgende burgemeester. Yang wil de economie zo snel mogelijk terug open gooien. Hij lijkt erop gebrand van New York opnieuw het centrum van de wereld te maken. New Yorkers zijn hoopvol en willen de bladzijde omdraaien en Yang vertaalt dat in een optimistische boodschap.