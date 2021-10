Koningin Elizabeth II, die haar deelname aan de klimaatconferentie van Glasgow (COP26) moest annuleren, moet op advies van haar artsen nog zeker twee weken rust nemen, zo heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten.

De 95-jarige vorstin, die negen dagen geleden een nacht in het ziekenhuis doorbracht, kan niettemin 'lichte taken' blijven vervullen, zoals audiënties via video, maar ze mag in die periode geen enkele officiële verplaatsing maken. De koningin kreeg op 20 oktober van haar dokters het advies om te rusten na een receptie op Windsor Castle waar ze praatte met premier Boris Johnson en de Amerikaanse zakenman Bill Gates. Ze bracht de daaropvolgende nacht door in het ziekenhuis.

Het was haar eerste ziekenhuisopname sinds 2013 en ze was er voor 'voorbereidende tests', aldus het paleis. De koningin heeft sindsdien officieel haar 'lichte' taken hervat.

Haar zoon en troonopvolger, prins Charles (72), die minder populair is bij de Britten, zal de openingstoespraak houden op COP26. Elizabeth zelf zal de afgevaardigden toespreken via een opgenomen videoboodschap.

Monarchie-experte Penny Junor noemde het in een interview met het Franse persagentschap een keerpunt. 'Ze heeft gewerkt aan het tempo van iemand die 20 jaar jonger is. Ik denk dat het publiek zijn verwachtingen zal moeten bijstellen en erkennen dat ze 95 is.' Junor voorspelt dat de koningin nog maar zelden persoonlijk zal verschijnen.

