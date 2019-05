De Britse premier Theresa May zou vrijdag een tijdschema voor haar vertrek aankondigen. Dat melden de Britse media. May krijgt, ook binnen haar eigen kabinet, steeds meer kritiek op haar brexitplannen.

Verwacht wordt dat May haar politieke toekomst zal bespreken met Graham Brady, de leider van het invloedrijke 1922 Committee van conservatieve politici, en dat ze daarna een datum voor haar vertrek zal aankondigen, aldus persagentschap Press Association. "Hopelijk zal ze aftreden als Tory-leider op of voor 10 juni en zal ze hopelijk premier van lopende zaken blijven tot een nieuwe partijleider wordt aangeduid", aldus een bron binnen die commissie.

May had eerder al aangekondigd een tijdslijn voor haar ontslag voor te stellen nadat nogmaals voor haar brexitakkoord werd gestemd. Dat akkoord werd door het parlement al drie keer met een aanzienlijke meerderheid afgekeurd. Ze is de afgelopen week echter onder zware druk komen te staan nadat zowel haar Conservatives als parlementsleden van oppositiepartij Labour lieten weten dat ze ook de laatste reïncarnatie van het plan niet zouden steunen.

De overheid was van plan om haar Withdrawal Agreement Bill vrijdag te publiceren, zodat er begin juni gestemd kon worden in het parlement, maar donderdag raakte bekend dat de publicatie tot na 3 juni zou worden uitgesteld.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft naar verluidt aan May verklaard dat ze de wet volledig zou moeten schrappen, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid zich zwaar verzette tegen May's plan voor een tweede brexitreferendum.

Woensdag nam Andrea Leadsom, fractieleider van de Conservatives in het Lagerhuis nog ontslag omdat ze de aanpak van May niet meer kon steunen.

Donderdag raakte nog bekend dat het 1922 Committee binnen de Conservatieve partij broedt op een verandering van de partijregels om May via een motie van wantrouwen de deur te wijzen. Het zou een motie plannen als May vrijdag/vandaag geen duidelijk tijdspad voor haar vertrek geeft.