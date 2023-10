Komt Belgische steun in handen van Hamas?

Meteen na de terreuraanslag van Hamas werd de ontwikkelingssteun en humanitaire hulp aan Palestina op veel plaatsen ter discussie gesteld, in Europa, maar ook in Vlaanderen.

Eurocommissaris Olivér Várhelyi kondigde aan dat Europa de geldkraan naar Palestina zou dichtdraaien, maar hij werd door zijn oversten én het gros van de lidstaten teruggefloten. Oostenrijk schortte zijn steun op, Duitsland onderzoekt of het zijn hulp wil herbekijken.

Ook in Vlaanderen gaan er bij het Vlaams Belang en de N-VA zulke stemmen op. Beide partijen wijzen daarvoor naar 2021, toen de Israëlische veiligheidsdiensten beweerden dat er zowel Europese als Belgische middelen terecht zouden komen bij het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een organisatie die banden zou onderhouden met Hamas.

Maar zowel het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking als de Belgische veiligheidsdiensten vonden daar na intern onderzoek geen bewijs voor. Ook in andere landen werden er geen aanwijzingen gevonden voor de Israëlische aantijgingen.

Negen projecten

België geeft zowel ontwikkelingssteun voor de lange termijn als humanitaire hulp voor de korte termijn aan Palestina. Dat zijn in principe twee aparte geldstromen, maar omdat er in Palestina een langdurige noodsituatie heerst, lopen die twee weleens door elkaar. Voor de ontwikkelingssteun, van 2022 tot en met 2026 goed voor 70 miljoen euro, is het Belgische agentschap ENABEL verantwoordelijk, dat zowel rechtstreeks met de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever als via de Verenigde Naties en de Europese Unie werkt. Momenteel gaat het om negen projecten rond bijvoorbeeld onderwijs en verduurzaming, waaronder enkele in de Gazastrook. De uitvoering van die negen projecten ligt momenteel stil door de situatie op het terrein.

Voor de humanitaire hulp slaat het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking de handen in elkaar met Belgische en internationale ngo’s, die na een eigen doorlichting en goedkeuring van het ministerie met lokale partners kunnen samenwerken. Daartoe staat Brussel in nauw contact met het Belgische consulaat- generaal in Jeruzalem, dat ter plaatse een oogje in het zeil moet houden.

Strenge controles

De Belgische middelen vloeien zowel naar de Westelijke Jordaanoever als naar de Gazastrook, waar Hamas de plak zwaait. Kan Hamas daarvan profiteren? Geen sprake van, zegt bevoegd minister Caroline Gennez, want op alle steungelden worden strenge controles uitgevoerd. Zo moeten ngo’s die een subsidieaanvraag indienden eerst een externe audit laten uitvoeren. Zodra ze Belgisch geld ontvangen, vinden er naast verplichte jaarlijkse rapporten en een eindverslag ook tussentijdse controles plaats, onder meer bij elke schijf die wordt uitbetaald. In de Gazastrook mag er bovendien geen btw betaald worden op de uitvoering van projecten met Belgische steun, zodat Hamas via omwegen geen geld kan ontvangen. Samenwerken met Hamas is uit den boze, dat moet de zogenaamde no contact policy en een strikte integriteitscode garanderen.

Levenslijn

Maar hoe wordt dat dan ter plaatse gecontroleerd? ‘In Palestina worden geen gewone audits gedaan, maar wel wat men “forensische audits” noemt’, vertelt Martine Van de Velde, die als onafhankelijke auditeur ontwikkelingssteun en humanitaire hulp in conflictgebieden controleert. ‘Die zijn veel rigider van aard. Wij gaan op het terrein nauwgezet na of het geld efficiënt besteed wordt en in de juiste handen terechtkomt. Wij draaien letterlijk elke rekening om.’

Van de Velde zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Hamas met Belgisch belastinggeld aan de haal gaat. ‘Dat is ook logisch: door een gebrek aan werkgelegenheid is ontwikkelingssteun voor veel lokale ngo’s en hun medewerkers een levenslijn. Ze kunnen het zich niet permitteren om zulke fouten te maken, want het gaat om de broodwinning voor hun familie. De grotere ngo’s kunnen zich evenmin fouten veroorloven, want als die aan het licht komen, wordt hun reputatie zwaar beschadigd. Daarom voeren ze zelf ook grondige inspecties uit.’

Alles oké dan?

Dat niet, zo blijkt uit een audit die Van de Velde vorig jaar na een werkbezoek in Palestina over de Belgische humanitaire hulp in de Gazastrook maakte. Zo ontbreekt het België aan een langetermijnstrategie bij de toekenning van onder meer noodhulp. Bovendien heeft ENABEL een bureau in Gaza, maar dat is niet bevoegd voor inspectie op het terrein. Daar staat het consulaat-generaal van België in Jeruzalem voor in. Dat heeft niet alleen minder middelen en expertise, maar ook moeilijkere toegang tot de Gazastrook, aldus de audit.