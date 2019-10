Het Syrische regime van president al-Assad heeft troepen naar het noorden van het land gestuurd, om het Turkse offensief te bekampen. Dat bericht het Syrische persagentschap Sana. Dat heeft het over 'een Turkse agressie op Syrisch grondgebied'.

Sana geeft geen details over de omvang van de mobilisatie van het Syrische leger. Dat heeft in het verleden ook al post gevat in het noorden van Syrië om een Turks offensief te vermijden.

Een Koerdische verantwoordelijke, die liever anoniem wil blijven, bevestigde zondagavond dat er onderhandelingen zijn geweest met de Syrische regering. Volgens het persagentschap Reuters vonden de onderhandelingen tussen de Syrische regering en de Koerdische SDF plaats op een Russische luchtmachtbasis.

Intussen circuleren beelden op Twitter van Syrische soldaten in de buurt van de stad Manbij. Verwacht wordt dat ze ook naar Kobani zullen trekken.

De samenwerking tussen Koerden en het regime van al-Assad is opmerkelijk, want de Koerden werden lange tijd gemarginaliseerd en gediscrimineerd in Syrië. Sinds de start van de burgeroorlog in 2011 beschikken ze over de facto autonomie in het noorden van het land. Maar Damascus was niet opgezet met die autonomie, het regime noemde de Koerden zelfs 'verraders' omdat ze een alliantie aangingen met Washington in hun strijd tegen IS.

Vilvoords burgemeester Bonte vraagt bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) vraagt een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Bonte is bezorgd omdat er vrouwen en kinderen van IS-strijders ontsnapt zouden zijn uit een Koerdisch kamp.

Volgens verschillende bronnen zijn er afgelopen weekend honderden IS-familieleden ontsnapt uit een van die kampen, Ain Issa. Bonte vraagt een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad 'om richtlijnen te geven aan lokale besturen en politiezones over de manier waarop ze het conflict lokaal moeten opvangen en hoe men kan reageren ten aanzien van spanningen die oplopen in bepaalde buurten', zei hij maandag in De Ochtend.

Uit Vilvoorde vertrokken destijds heel wat Syriëstrijders, en volgens verschillende internationale waarnemers is het goed mogelijk dat IS-leden ongecontroleerd terug naar Europa keren. Volgens Bonte is het 'opmerkelijk' dat de Nationale Veiligheidsraad nog niet bijeen is geweest. 'De federale regering lijkt verlamd te zijn op vlak van veiligheidsbeleid. Nochtans weet men toch dat als het ginder brandt, dat emoties losweekt in steden waar veel diversiteit is.'

Tegelijkertijd breekt Bonte een lans om de kinderen van Belgische Syriëstrijders terug te halen. 'Als het gaat over de familie is er geen enkele reden om die daar te laten sterven, zeker met betrekking tot de kinderen is dat bijna immoreel. In die optiek begrijp ik absoluut niet dat kleine Belgjes daar aan hun lot overgelaten worden en nu samen met anderen de vlucht moeten zoeken.'

EU-ministers op zoek naar gemeenschappelijk antwoord

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn maandagochtend in Luxemburg bijeengekomen om een gemeenschappelijk antwoord op de Turkse inval te bespreken.

'De eerste prioriteit is een einde maken aan de operatie. We moeten ervoor proberen zorgen dat de internationale gemeenschap daarvoor voldoende druk kan ontwikkelen. We gaan vanochtend bespreken wat de best mogelijke middelen kunnen zijn', zei minister Didier Reynders.

Op tafel ligt onder meer een Europees wapenembargo tegen Turkije. Onder andere Duitsland, Frankrijk, Nederland en Scandinavische landen kondigden de voorbije dagen al maatregelen aan. België levert sinds de mislukte couppoging in 2016 geen wapens meer aan Turkije, stipte Reynders aan.

De EU kan ook economische maatregelen of individuele sancties nemen, maar diplomaten verwachten niet dat het maandag zo ver komt. 'Het is belangrijk om in dialoog te blijven met Turkije, om invloed te hebben', zei de Duitse minister Heiko Maas. 'Als dat niet succesvol is, moeten we bereid zijn om verdere maatregelen te nemen.'

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde de Europeanen vorige week dat ze zich niet te hard moeten opstellen ten aanzien van Turkije. Dan zou Turkije 'de poorten' naar Europa 'openzetten' voor de circa 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen die in het land verblijven, zo dreigde hij.

Het Turkse offensief in Syrië wordt later deze week ook besproken op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders, die donderdag en vrijdag plaatsvindt in Brussel.