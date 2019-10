Er worden tegenstrijdige berichten verspreid over de belegering van de Koerdische grensstad Ras al-Aïn.

Op de vierde dag van het Turkse offensief in het noorden van Syrië meldt het Turkse ministerie van Defensie dat de Koerdische grensstad Ras al-Aïn werd ingenomen. Volgens een verantwoordelijke van de Democratische Syrische Strijdkrachten (SDF) wordt echter nog steeds weerstand geboden en blijven de gevechten duren.

Ras al-Aïn is een belangrijke stad in het offensief van Ankara tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), die de ruggengraat vormen van de SDF. De Koerdische militie was een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS), maar Turkije beschouwt haar als een 'terreurbeweging' die zijn veiligheid bedreigt.

Ankara wil met zijn inval in de eerste plaats een 'veiligheidszone' van een 30-tal kilometer diepte creëren tussen Ras al-Aïn en Tal Abyad, ongeveer 120 kilometer meer naar het westen, om de Turkse grens te scheiden van de gebieden onder controle van YPG.

'Amerikaanse troepen beschoten door Turkse artillerie'

Eerder meldde het Amerikaanse ministerie van Defensie dat in het Syrische grensgebied Amerikaanse troepen werden aangevallen door Turkse artillerie. De aanval vond naar verluidt vrijdagavond plaats in de buurt van de grensstad Kobani, waarvan 'de Turken wisten dat er Amerikaanse troepen aanwezig zijn', meldt het Pentagon. Er vielen geen gewonden.

Het Turkse ministerie van Defensie ontkent de aantijgingen van de Amerikanen en stelt dat er niet geschoten is op de Amerikaanse troepen of de militaire alliantie tegen terreurorganisatie IS.

De Amerikaanse troepen hebben zich nog niet teruggetrokken uit Kobani, stelt een woordvoerder van het Pentagon. De Verenigde Staten blijven fel gekant tegen het Turkse militaire offensief in Syrië en vooral tegen Turkse operaties 'in gebieden waar de Turken zich bewust zijn van Amerikaanse soldaten'.

Het Turkse ministerie van Defensie stelde in een verklaring dat Turkse grenswachten waren aangevallen ten zuiden van de stad Suruc, ongeveer een kilometer van een Amerikaanse observatiepost. 'Als een daad van zelfverdediging' werd het tegenvuur geopend op de 'terroristen', waarmee de Turkse regering gewoonlijk Koerdische milities bedoelt. Daarbij zijn er geen schoten gelost op de Amerikaanse grenspost, klinkt het. Volgens de Turken werden 'alle voorzorgsmaatregelen genomen' zodat de Amerikaanse basis niet geraakt zou worden.