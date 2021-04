Koerdische strijdkrachten in Syrië hebben vrijdag bekendgemaakt tijdens hun veiligheidsoperatie in het vluchtelingenkamp al-Hol 125 veronderstelde leden van terreurgroep Islamitische Staat (IS) te hebben gearresteerd.

In het kamp hebben zich een serie moorden en andere incidenten voorgedaan.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en de Koerdische politie Assajeh hadden zondag een veiligheidsoperatie opgestart in al-Hol, een werkelijke stad van tenten in het noordoosten van Syrië, waar bijna 62.000 mensen vertoeven, overwegend buitenlandse vrouwen en kinderen van jihadisten, maar ook Syrische en Iraakse gezinnen. Op vijf dagen tijd zijn '125 leden van slapende cellen van IS gearresteerd', zei Assajeh-woordvoerder Ali al-Hassan op een persconferentie in al-Hol, die op meerdere televisiestations te zien was. Onder de arrestanten is er een twintigtal 'verantwoordelijken' van cellen die aan de basis liggen van moorden in het kamp. Sinds begin dit jaar zijn er 'meer dan 47' gepleegd. Volgens Hassan zijn in al-Hol 'talrijke elementen van IS geïnfiltreerd". Ze geven zich uit voor "burgers met de bedoeling hun activiteiten uit te kunnnen oefenen en zich te organiseren." De woordvoerder waarschuwde dat ondanks de arrestaties "het gevaar nog niet is geweken". Het "zal aanhouden zolang de internationale gemeenschap het kamp niet als een ernstig internationaal probleem beschouwt, waarvoor zij gepaste oplossingen moet aandragen." (

