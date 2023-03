Knesset geeft Israëlische kolonisten toestemming terug te keren naar vier nederzettingen

De Knesset, het Israëlische parlement, heeft dinsdag een wetswijziging goedgekeurd die Israëlische kolonisten de toestemming geeft om zich opnieuw in vier nederzettingen op de noordelijke Westelijke Jordaanoever te vestigen.

Het gaat om de dorpen Homesh, Ganim, Kadim en Sanur, die in 2005 werden ontruimd ten tijde van de Israëlische terugtrekking uit de Gazastrook. De toenmalige terugtrekkingswet verbood Israëliërs om er zich nog langer te vestigen. Sommige Israëlische kolonisten zijn de afgelopen jaren weliswaar zelf teruggekeerd naar de regio, maar moesten telkens gedwongen worden om opnieuw te vertrekken.

Van de 120 parlementsleden stemden 31 voor de wetswijziging, en 18 tegen. De overigen waren afwezig of onthielden zich. Vorige week, na een eerste lezing van de wetswijziging, waarschuwde het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken al voor een mogelijke ‘escalatie van het conflict’.

Zesdaagse oorlog

Naar aanleiding van dodelijke Palestijnse aanvallen in Oost-Jeruzalem, besloot de Israëlische regering vorige maand nog om negen onwettige nederzettingen te legaliseren in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie hebben daarover hun bezorgdheid geuit.

Lees hieronder verder.

Tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 veroverde Israël de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Ruim 600.000 Israëliërs wonen er vandaag in meer dan 200 nederzettingen. Die vormen een duidelijke schending van het internationaal recht, zo oordeelde de VN-veiligheidsraad in 2016. Die riep Israël daarom op om alle nederzettingsactiviteiten te stoppen.

Palestijnen willen al jaren een eigen staat oprichten op de Westelijke Jordaanover, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Maar de rechtsconservatieve Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu heeft al meermaals een verdere annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever aangekondigd.

Die plannen had hij in 2020 opgeschort na een akkoord met de Verenigde Arabische Emiraten. Toch heeft het land daarna de uitbreiding van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem verdergezet.