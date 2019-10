De tweede gevechtspauze tussen Turkije en de Koerdische strijders in Noordoost-Syrië wordt niet nageleefd. Knack was zaterdag getuige van gevechten nabij Tel Tamer tussen pro-Turkse milities en de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

Zaterdagmorgen, 11 uur. Een ambulance stopt met gierende banden voor het eerste hulpzaaltje van het ziekenhuis in Tel Tamer. Een vrouw wordt binnen gedragen en op de brancard gelegd. Haar wanhopige familieleden ernaast. De vrouw, moeder van vier kinderen, wordt uit een deken gerold en onderzocht. Hoofdwond en diepe wond in haar borstkas. Maar het is te laat, ze is overleden. Omgekomen door een mortieraanval bij haar huis, nog geen half uur geleden. Ze woonde in Abdul Salam, een dorpje ten noordwesten van Tel Tamer.

...