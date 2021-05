In de Franse Dordogne is een klopjacht aan de gang op een zwaarbewapende oud-militair. Hij schoot op agenten die waren opgeroepen voor familiaal geweld.

Een elite-eenheid van de gendarmerie is ter plaatse in Lardin-Saint-Lazare. Bij de operatie zijn meer dan 300 leden van de gendarmerie ingezet, net als vier helikopters en twee onderhandelaars. "Het gaat om een gewapende oud-militair die zich snel verplaatst en zijn wapen gebruikt", zei de prefect van het departement, Frédéric Périssat, op de Franse zender BFMTV. Aan de inwoners van de gemeente werd gevraagd binnen te blijven.

Volgens een bron dicht bij het onderzoek gaat het om een ex-militair die van 2011 tot 2016 diende in het leger. Hij is 29 jaar oud, aldus de gendarmerie.

"De man is zwaarbewapend, sportief en verplaatst zich snel", aldus Francine Bourra, de burgemeester van Lardin-Saint-Lazare. "We hebben hem gelokaliseerd in een zone van 4 op 5 kilometer maar het gaat om een bosrijk gebied dat moeilijk toegankelijk is."

De militair dook rond middernacht op bij het huis van zijn ex-partner en gebruikte daar geweld tegen de nieuwe vriend van zijn ex. Daarna schoot de man op straat op de toegesnelde politie. Daarbij raakten twee politievoertuigen zwaar beschadigd. Volgens een bron bij het onderzoek heeft de man geschoten op een helikopter en op een pantserwagen van de elite-eenheid GIGN.

