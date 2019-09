De klokkenluider omtrent het controversiële telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski maakt deel uit van de CIA, één van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dit heeft de krant New York Times donderdag bericht. Hij is naar het Witte Huis gedetacheerd geweest.

Op gezag van drie bronnen die zijn identiteit kennen, schrijft de krant dat het een man is die sindsdien naar het Central Intelligence Agency is teruggekeerd. Zijn van 12 augustus daterend signalement suggereert dat hij een opleiding tot analist heeft gekregen, dat hij het Amerikaanse beleid inzake Europa gedetailleerd kende en dat hij een 'goed inzicht' had in de Oekraïense politiek, aldus de New York Times.

De agent van de inlichtendienst beklemtoont ook geen rechtstreekse getuige te zijn geweest van het telefoongesprek en zegt op de hoogte te zijn gebracht in het kader van de 'geregelde relaties tussen de (overheids)diensten'. Als een van de advocaten van de klokkenluider weigerde meester Andrew Bakaj de informatie van de New York Times te bevestigen.