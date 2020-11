Voormalig CIA-medewerker Edward Snowden vraagt de Russische nationaliteit aan. De 37-jarige Snowden wordt al jaren gezocht door Washington wegens spionage en verblijft daarom in Rusland, waar hij onlangs nog een permanente verblijfsstatuts kreeg.

Snowden werkte als systeembeheerder bij de Amerikaanse centrale inlichtingendienst CIA. In 2013 lekte hij gevoelige informatie over het Amerikaanse veiligheidsagentschap NSA aan de media. Het ging om documenten die aantonen dat de National Security Agency op grote schaal onlinecommunicatie screende met een speciaal computerprogramma.

Sinds juni 2013 loopt een Amerikaans arrestatiebevel wegens spionage tegen Snowden in de VS. De Amerikaan vluchtte naar Rusland, waar hij nu al jaren woont en waar hij recent nog een permanente verblijfsstatus kreeg, wat betekent dat hij er onbeperkt kan blijven.

Nu wil Snowden ook de Russische nationaliteit aanvragen. Hij doet dat enkele dagen nadat hij en zijn partner aankondigden een kind te verwachten. 'Na jarenlange scheiding van onze ouders hebben mijn echtgenote en ik geen enkele intentie om gescheiden te worden van onze zoon', tweette hij maandag. 'Dat is waarom we in deze tijden van pandemieën en gesloten grenzen de dubbele Amerikaans-Russische nationaliteit aanvragen.'

Snowden benadrukt nog dat hij en zijn echtgenote Amerikanen blijven, en dat ze hun zoontje willen opvoeden 'met alle Amerikaanse waarden waar we van houden, de vrijheid om zijn mening te uiten inbegrepen'.

