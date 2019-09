Op de laatste dag van de 'globale klimaatweek' vindt er opnieuw een wereldwijde klimaatstaking plaats. Onder leiding van Fridays for Future, de organisatie achter klimaatactiviste Greta Thunberg kwamen duizenden mensen op straat in onder meer Italië, Nederland en Nieuw-Zeeland om aandacht te vragen voor het klimaat en een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen.

'Meer dan 1 miljoen' mensen zouden mee hebben gelopen in de klimaatacties op 180 plaatsen in Italië. In Milaan, Napels en Turijn was de opkomst het grootst met om en rond de 100.000 mensen, aldus de organisatie.

Ook in Nederland lag het zwaartepunt van de klimaatacties op vandaag/vrijdag, eerder dan op 20 september zoals dat in België het geval was. Een woordvoerder van de organisatie schat dat er ruim 25.000 mensen op de been waren in Den Haag.

Over heel de wereld kwamen mensen met bordjes en slogans al op straat, van Tanzania en Ghana op het Afrikaanse continent, tot Zuid-Korea en Taiwan in Azië. In Nieuw-Zeeland, waar de acties ondertussen zijn afgelopen, gingen 'tienduizenden' mensen betogen.

'We ontvangen nu betrouwbare berichten dat 170.000 betogers in het hele land aan het staken zijn', hadden de organisatoren via Twitter gemeld.

Over heel Europa zijn de betogingen zich aan het ontwikkelen in onder meer Finland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Portugal, Mallorca en Zweden. Later op de dag worden er nog acties verwacht op het Amerikaanse continent met het hoogtepunt in Montreal, Canada, waar boegbeeld Greta Thunberg mee gaat lopen.