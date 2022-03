De Global Climate Strike van de jongeren van Youth for Climate en Fridays for Future heeft vrijdag ongeveer 1.700 deelnemers op de been gebracht. Dat cijfer geeft de Brusselse politie mee. De klimaatactivisten maakten duidelijk dat ze een rechtvaardig klimaatbeleid willen.

De slogan van de betoging was #PeopleNotProfit. Daarmee willen ze aangeven dat de klimaatstrijd niemand mag uitsluiten. Ze eisen dat er een einde komt aan de greenwashing door de landen in het Noorden, terwijl de landen in het Zuiden daar het slachtoffer van zijn. Met vele pamfletborden zetten de jongeren hun strijd voor klimaatrechtvaardigheid kracht bij. 'Genoeg gepraat, fiks het klimaat', 'make earth great again', 'het is geen grap, uw beleid is slap', 'ik wil een hete date, geen hete planeet', 'het leven is belangrijker dan geld', 'eigen klimaat eerst' of 'amazonder toekomst' viel er te lezen.

Klimaatreparaties

Onder een stralend zonnetje lieten de enthousiaste klimaatjongeren zich luidkeels horen. Er liep ditmaal ook een Oekraïense delegatie van Fridays for Future mee. Onder hen ook de 16-jarige Oekraïense vluchtelinge en activiste Arina Bilai. Voor haar is de oorlog in Oekraïne ook een oorlog die om fossiele brandstoffen wordt gevoerd. Om niet langer te moeten rekenen op de Russische toevoer vraagt ze dat we zo snel mogelijk onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Die boodschap wil ze laten doordringen bij de beleidsmakers. 'De politici zeggen enkel bla bla bla. Na elke meeting met hen zit ik vol frustraties. Wij moeten voor verandering en kracht zorgen. Daarom verheffen we onze stem', zegt Bilai.

De klimaatbetogers willen met hun actie wereldleiders ook aan hun beloofde 'klimaatreparaties' herinneren. Ze eisen dat er een einde komt aan de greenwashing die de landen in het Noorden opvoeren, terwijl de landen in het Zuiden daar het slachtoffer van zijn. De klimaatstrijd mag geen klassenstrijd zijn, benadrukken ze.

