Klimaatcoalitie: 'België mist kans om verantwoordelijk en ambitieus te zijn'

De Klimaatcoalitie, een koepelvereniging van milieu-ngo's, herinnert eraan dat premier Charles Michel begin deze week in Marrakesh claimde dat België, inzake het migratievraagstuk, 'aan de juiste kant van de geschiedenis staat'. Maar of dat ook voor het klimaatbeleid geldt, ligt nog open, luidt het in een persbericht.

De verklaring van de Klimaatcoalitie aan het adres van premier Michel komt er op het moment dat de klimaattop in Katowice (COP24) bij gebrek aan een definitief akkoord - volgens het communiqué van de coalitie te wijten aan 'een totaal gebrek aan politieke wil' - aan verlengingen toe is.

België zette kleine stapjes met een 'Benelux Talanoaverklaring', maar slaagde er niet in mee te stappen in een echte verklaring om de ambitie te verhogen (High Ambition Coalition). Vlaanderen blokkeerde een ondertekening door ons land. 'Onze ministers willen zich niet vastpinnen op cijfers, ze zeggen te willen focussen op concrete maatregelen, maar we zien precies dat in de klimaatplannen van de regio's ontbreken', luidt het.

In dat kader verwelkomt de Klimaatcoalitie de beslissing van de Brusselse regering om zich uit te spreken voor een verhoging van de Europese klimaatdoelstelling voor 2030 naar 55 procent vermindering van uitstoot.

Tijdens een overleg met de Klimaatcoalitie gaven ook de Waalse minister Jean-Luc Crucke en federaal energieminister Marie-Christine Marghem aan persoonlijk te neigen naar die ambitie.

De Klimaatcoalitie wijst erop dat nog geen twee weken geleden 75.000 Belgen op straat kwamen 'omdat het onaanvaardbaar is dat onze ministers de leefbaarheid van de planeet en de toekomst van de toekomstige generaties zo in gevaar brengen'.

België moet, aldus het communiqué, de volgende prioriteiten vooropstellen: het bijstellen van de Europese ambitie tot minstens 55 procent vermindering van de uitstoot in 2030, het nationaal plan voor energie en klimaat robuust maken en de rechtvaardige transitie naar een volledige decarbonisatie inzetten, en de uitdagingen van ontwikkelingslanden in rekening nemen. Dat laatste situeert zich in het kader van de zogenaamde internationale klimaatrechtvaardigheid. Als ons land die doelstellingen wil verwezenlijken, staat België ook op klimaatvlak aan de juiste kant van de geschiedenis, luidt het in het persbericht.