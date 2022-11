Kleine vooruitgang in klimaatbesprekingen VS en China

Tijdens zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping op het Indonesische eiland Bali maandag, heeft de Amerikaanse president Joe Biden de noodzaak voor beide landen benadrukt om samen te werken aan belangrijke wereldproblemen zoals klimaatverandering, economische stabiliteit, schuldverlichting, gezondheid en voedselzekerheid. Dat meldt het Witte Huis.

Het gaat om kleine signalen van een hernieuwde toenadering in de afgebroken klimaatbesprekingen tussen de twee grootste uitstoters van broeikasgassen. Beide presidenten hebben hun topambtenaren opgedragen ‘de communicatie voort te zetten en de constructieve inspanningen voor deze en andere kwesties te verdiepen’, aldus de verklaring.

De verhoopte formele hervatting van de klimaatdialoog tussen beide landen, die China in augustus had afgebroken wegens spanningen met de VS over Taiwan, werd echter niet aangekondigd. Niettemin hebben de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en de Chinese toponderhandelaar Xie Zhenhua elkaar ontmoet en van gedachten gewisseld tijdens de COP27-klimaatconferentie van de VN in Egypte.