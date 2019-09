De Amerikaanse inlichtingencommissie heeft een geredigeerde versie van een klacht van een klokkenluider tegen president Donald Trump vrijgegeven. De klacht ligt aan de oorsprong van de impeachmentprocedure die de Democraten tegen Trump zijn gestart, nadat details bekendraakten over zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

De klacht is vrijgegeven net voor een open hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden en werd door onder andere nieuwszender CNN online gepubliceerd (lees de klacht).

'Deze klacht is een routekaart voor ons onderzoek, en geeft de commissie belangrijke informatie om met andere getuigen en documenten op te volgen', zegt Adam Schiff, de democratische voorzitter van de commissie. 'Het volk heeft het recht de klacht, en wat ze bekendmaakt, te zien.'

De Republikein Chris Stewart tweette donderdagavond (plaatselijke tijd) ook al dat de geheimhouding is opgegeven. 'Ik moedig jullie allen aan het te lezen', voegt Stewart eraan toe. Stewart zit in het Huis van Afgevaardigden in de commissie over de inlichtingendiensten.

Transcript

Volgens een klokkenluider die lid is van de inlichtingendienst, probeerde het Witte Huis toegang tot het telefoongesprek in kwestie te beperken.

'In het kader van mijn officiële functies werd ik er door meerdere Amerikaanse functionarissen van geïnformeerd dat de president zijn functie gebruikte om inmenging van een ander land in te roepen bij de verkiezingen van 2020', legt de klokkenluider uit in een document dat dateert van 12 augustus.

Witte Huis hekelt 'hysterie'

Het Witte Huis hekelt intussen de 'hysterie' van de Democraten en de media in verband met de Oekraïne-zaak gehekeld.

'De publicatie van de klacht heeft niets veranderd, ze is niets meer dan een verzameling van derdehandsverhalen en persberichten', stelt Stephanie Grisham, woordvoerdster van het Witte Huis. 'Het Witte Huis zal de hysterie en de foute interpretaties die door de Democraten en verschillende media worden rondgebazuind blijven verwerpen.'

Omstreden telefoontje

Tijdens het telefoongesprek vroeg Trump om onderzoek te voeren naar zijn politieke rivaal Joe Biden, die zich verkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezing van 2020, en diens zoon Hunter.

Woensdag werd al een onnauwkeurig transcript vrijgegeven van het telefoongesprek dat Trump en Zelensky in juli hadden, kort na de verkiezing van Zelensky.

Na de vrijgave van het transcript vroegen de Democraten dat ook de klacht publiek gemaakt zou worden.