Het klopt niet dat coronavaccins die vanuit België aan landen zijn gedoneerd via het Covax-mechanisme, teruggestuurd zijn naar ons land. Dat zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) aan persagentschap Belga.

België schenkt sinds deze zomer coronavaccins aan landen die daar moeilijker aan geraken. Dat gebeurt via het Covax-mechanisme van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In totaal wil ons land zo tegen eind dit jaar vier miljoen dosissen verdelen over de hele wereld. Deze week schonk België op die manier ruim 150.000 vaccins aan Oeganda. Coronavaccins zijn amper beschikbaar in veel Afrikaanse landen, waardoor slechts 2 procent van de bevolking er gevaccineerd is.

Maar, zei premier Alexander De Croo donderdag in een interview aan de VRT: 'Van sommige landen waar we vaccins naartoe gestuurd hebben, krijgen we er evenveel terug als we gestuurd hebben, omdat we zien dat bereidheid tot vaccinatie niet zeer groot is.'

'Bevolking overtuigen'

Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) is het in elk geval niet zo dat er al vaccins die België via Covax heeft verdeeld, zijn teruggestuurd. 'Daarom werken we ook via Covax: dat controleert bij de betrokken landen of er bereidheid is om te vaccineren. Is die er niet, dan gaan die vaccins naar een ander land.'

Kitir sluit niet uit dat er al vaccins die via Covax zijn gestuurd, teruggekeerd zijn, maar die kwamen dan in elk geval niet uit België. Bovendien zorgt Covax ervoor dat alle vaccins dan in andere noodlijdende landen terechtkomen, zegt ze.

Premier De Croo wil er in elk geval samen met de Afrikaanse overheden aan werken om de bevolking te overtuigen van het coronavaccin. 'We gaan daar samen met de lokale autoriteiten heel veel inspanningen voor moeten leveren', klonk het aan de VRT vanuit New York, waar De Croo momenteel verblijft in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

België schenkt sinds deze zomer coronavaccins aan landen die daar moeilijker aan geraken. Dat gebeurt via het Covax-mechanisme van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In totaal wil ons land zo tegen eind dit jaar vier miljoen dosissen verdelen over de hele wereld. Deze week schonk België op die manier ruim 150.000 vaccins aan Oeganda. Coronavaccins zijn amper beschikbaar in veel Afrikaanse landen, waardoor slechts 2 procent van de bevolking er gevaccineerd is. Maar, zei premier Alexander De Croo donderdag in een interview aan de VRT: 'Van sommige landen waar we vaccins naartoe gestuurd hebben, krijgen we er evenveel terug als we gestuurd hebben, omdat we zien dat bereidheid tot vaccinatie niet zeer groot is.' Volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) is het in elk geval niet zo dat er al vaccins die België via Covax heeft verdeeld, zijn teruggestuurd. 'Daarom werken we ook via Covax: dat controleert bij de betrokken landen of er bereidheid is om te vaccineren. Is die er niet, dan gaan die vaccins naar een ander land.'Kitir sluit niet uit dat er al vaccins die via Covax zijn gestuurd, teruggekeerd zijn, maar die kwamen dan in elk geval niet uit België. Bovendien zorgt Covax ervoor dat alle vaccins dan in andere noodlijdende landen terechtkomen, zegt ze. Premier De Croo wil er in elk geval samen met de Afrikaanse overheden aan werken om de bevolking te overtuigen van het coronavaccin. 'We gaan daar samen met de lokale autoriteiten heel veel inspanningen voor moeten leveren', klonk het aan de VRT vanuit New York, waar De Croo momenteel verblijft in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.