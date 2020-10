De president van Kirgizië heeft woensdag de benoeming van de nationalist Sadyr Japarov tot eerste minister bekrachtigd. Hij werd vorige week tot premier benoemd, maar de benoeming is omstreden. Het land verkeert sinds de jongste verkiezingen in crisis.

Sadyr Japarov zat tot begin vorige week een lange gevangenisstraf uit wegens deelname aan de gijzeling van een regionale gouverneur. Hij werd door zijn aanhangers bevrijd en ondernam in de politiek chaos in het Centraal-Aziatische land verscheidene pogingen om eerste minister te worden.

Het staatshoofd, Sooronbaj Jeenbekov, weigerde zijn benoeming te bekrachtigen, tenzij het parlement haar met de vereiste meerderheid zou goedkeuren, wat woensdag gebeurde. De Kirgizische president ondertekende dan een besluit dat de benoeming van Sadyr Japarov en zijn kabinet bekrachtigde, zo deelde het presidentschap mee.

De politieke crisis in Kirgizië begon na de parlementsverkiezingen van begin oktober, die door twee presidentsgezinde partijen gewonnen werden. Meteen rezen vermoedens van fraude, waarop dagen van chaos en gewelddadige betogingen volgden. Daarbij vielen één dode en meer dan duizend gewonden, terwijl president Jeenbekov de controle over het land leek te verliezen en zelfs beloofde af te treden.

Zijn positie werd dinsdag echter sterker, na het bezoek van Dmitri Kozak, de adjunct-chef van de presidentiële administratie van Rusland, die met Japarov en Jeenbekov sprak. De twee zijn politieke tegenstanders en Japarov riep eerder tot het ontslag van de president op.

