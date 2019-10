De Kirgizische advocaat Azizbek Ashurov heeft de Nansen-prijs van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR gewonnen. Hij krijgt de prijs omdat hij zich heeft ingezet voor het statuut van de staatlozen in zijn land. Ferghana Valley Lawyers Without Borders, de organisatie die door Ashurov geleid wordt, heeft er mee voor gezorgd dat Kirgizië het statuut van staatloze heeft afgeschaft.

Meer dan 10.000 mensen die na de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991 staatloos werden, hebben dankzij de steun van Ashurov de Kirgizische nationaliteit verkregen. 'Door zijn acties hebben zowat 2.000 kinderen toegang gekregen tot onderwijs', zegt UNHCR in een mededeling. 'Ik kan niet niets doen wanneer ik onrecht zie. Staatloosheid is onrecht. Een staatloze wordt door geen enkel land erkend. Het zijn spoken. Ze bestaan wel fysiek, maar niet op papier', reageert Ashurov.

'Ze konden niet naar school gaan, niet naar de dokter gaan, niet trouwen, geen huis kopen, geen bankrekening openen, niet reizen en niet stemmen.' De advocaat had zich voor zijn strijd laten inspireren door zijn familiegeschiedenis. Na het verlaten van Oezbekistan hadden de Ashurovs zelf moeten knokken om de Kirgizische nationaliteit te verwerven. De Kirgizische advocaat zal zijn prijs maandag in ontvangst nemen tijdens een plechtigheid in Genève.