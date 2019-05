Kinderen van priesters vechten voor erkenning: 'De Kerk zet eindelijk haar deur op een kier voor ons'

Jolien De Bouw Freelancejournaliste, verdeelt haar tijd tussen Parijs en het platteland in Picardië

In Frankrijk hebben leden van de Franse Katholieke Kerk voor het eerst geluisterd naar kinderen van priesters. De ontmoeting vond plaats in februari, maar werd tot nu geheim gehouden. Voor kinderen van geestelijken is dit een eerste, weliswaar bescheiden, stap richting erkenning.

Priesters worden niet verplicht om hun ambt op te geven en krijgen dus de vrije keuze: het geheim bewaren of hun baan verliezen.