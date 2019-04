Kinderen van Khashoggi krijgen voor miljoenen compensatie van Saudi-Arabië

De kinderen van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi, twee zonen en twee dochters, hebben van de Saoedische overheid dure huizen en grote geldsommen gekregen als compensatie voor de moord op hun vader.

Dat meldt The Washington Post, de krant waarvoor Khashoggi werkte, 'op basis van huidige en vroegere Saoedische regeringsvertegenwoordigers en de omgeving van de familie Khashoggi'.

De bedoeling is dat de kinderen, in ruil voor de materiële voordelen, geen publieke uitlatingen meer doen over de dood van hun vader.

Hun vader, een criticus van het Saoedische regime, werd een half jaar geleden in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord.

Er loopt een proces tegen elf leden van het moordcommando. Volgens The Washington Post kunnen de kinderen door dat proces ook nog elk voor miljoenen dollars 'bloedgeld' krijgen.