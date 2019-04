Noord-Korea wil dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zich terugtrekt uit de nucleaire onderhandelingen tussen Washington en Pyongyang. Dat meldt het staatsagentschap KCNA. Intussen heeft leider Kim Jong-un volgens Zuid-Koreaamse media een test met een nieuw tactisch wapen gesuperviseerd. Eind deze maand gaat Kim op bezoek bij de Russische president Vladimir Poetin in Moskou.

Volgens Noord-Korea is het de schuld van Pompeo dat de onderhandelingen in een impasse zijn geraakt.

'Ik vrees dat gesprekken opnieuw zullen vastlopen als Pompeo deel blijft uitmaken van de onderhandelingen', zo verklaarde Kwon Jong Gun, die binnen het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de betrekkingen met de VS. 'Bij een mogelijke hervatting van de dialoog met de Verenigde Staten, hoop ik dat onze tegenhanger in de dialoog niet de heer Pompeo zal zijn.'

Volgens het nieuwsagentschap Reuters willen de Noord-Koreanen iemand die 'voorzichtiger en volwassener in zijn communicatie' is dan Pompeo.

Poetin

De Russische regering van zijn kant heeft aangekondigd dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un eind deze maand naar Rusland gaat voor een topontmoeting met president Vladimir Poetin. Volgens de mededeling vindt de ontmoeting plaats op vraag van Moskou.

Hoewel Noord-Korea en Rusland er een vriendschappelijke relatie op nahouden, wordt het pas het eerste officiële bezoek van Kim aan Rusland. Een exacte plaats of een tijdstip voor de ontmoeting is nog niet bekendgemaakt. Moskou zegt enkel dat het 'in de tweede helft van april' zal plaatsvinden.

Volgens het Zuid-Koreaanse agentschap Yonhap heeft de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschapppij Air Koryo volgende week dinsdag een bijzondere vlucht richting Vladivostok gepland.

Test

Intussen heeft Kim Jong-un een test met een nieuw tactisch wapen gesuperviseerd. Dat hebben Zuid-Koreaanse media gemeld onder aanhaling van staatsmedia en het Noord-Koreaanse agentschap KCNA. Volgens het nieuwsagentschap Yonhap noemde Kim de test een 'gebeurtenis van groot belang'.

KCNA zou hebben bericht dat de test woensdag plaatsvond, maar verstrekte geen verdere informatie over het wapen. Wel zei het dat de test het land in staat heeft gesteld om de werking te controleren van het 'systeem van vluchtbegeleiding en het laden van een krachtige kernkop'. Kim Jong-un zou nadien de betrokken wetenschappers en medewerkers hebben geloofd voor hun inspanningen 'om de defensiemogelijkheden van het land te versterken'.

De test volgt er nog geen week nadat Kim aan de Opperste Volksvergadering verklaarde dat hij 'geduldig zou wachten' op een derde top met de Amerikaanse president Donald Trump rond de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.