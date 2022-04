Kim Jong-un wil 'nucleaire capaciteiten' van Noord-Korea versterken

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is van plan om de kernwapens van zijn land 'te versterken en te ontwikkelen'. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak naar aanleiding van een grote militaire parade in Pyongyang, zo meldden officiële media dinsdag.