Kim Jong-un vraagt voorbereidingen te starten voor tweede top met Donald Trump

Kim toonde zich zeer tevreden nadat hij een persoonlijke brief kreeg van Trump en prees de 'ongewone vastberadenheid' van de Amerikaanse president om opnieuw een bijeenkomst te organiseren rond de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

Trump zei zaterdag dat de ontmoeting waarschijnlijk eind februari zal plaatsvinden. Het gastland werd ook al geselecteerd, een aankondiging daarover volgt later. Vietnam wordt genoemd als mogelijke locatie.

Kim en Trump ontmoetten elkaar een eerste keer tijdens een historische top in Singapore, waar Kim zich engageerde voor een volledige denuclearisatie. Er werden echter geen concrete engagementen afgesproken over de manier waarop dat zal gebeuren, en ook niet over wat de VS in ruil bieden. Volgens recente berichten zou sindsdien weinig concrete vooruitgang zijn geboekt.

Kim zei volgens KCNA nog dat hij 'gelooft in de positieve manier van denken van Trump' en dat hij 'geduldig en met vertrouwen zal wachten, aangezien we samen met de VS stap voor stap dichter bij ons doel kunnen komen'.