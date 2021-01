De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft rond de jaarwisseling op opvallende wijze van zich laten horen. Hij bedankte zijn landgenoten in een handgeschreven kaart voor hun steun in zware tijden.

De geïsoleerde dictatuur in Oost-Azië organiseerde rond de jaarwisseling festiviteiten op het Kim Il-sungplein in hoofdstad Pyongyang. Veel andere landen hebben dergelijke feestelijkheden afgeblazen vanwege de pandemie, maar Noord-Korea heeft officieel nog geen coronabesmettingen gemeld.

Dictator Kim heeft in het verleden vaak op 1 januari gespeecht op televisie. Deskundigen leggen zo'n toespraak daarna onder een vergrootglas in de hoop een idee te krijgen van wat de leider van plan is. Noord-Korea heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk voor grote internationale onrust gezorgd door kernproeven uit te voeren en raketten te testen.

De kaart die Kim nu heeft gestuurd, geldt in Zuid-Koreaanse media als een alternatief voor zo'n nieuwjaarsspeech op televisie. De leider wenste zijn landgenoten veel geluk en een goede gezondheid toe. Hij bedankte ook de mensen die hun machtshebbers hebben 'vertrouwd en gesteund, zelfs in zware tijden'.

Onzeker jaar

Kim doelde met 'zware tijden' vermoedelijk op de economische problemen in zijn land. Die worden mede veroorzaakt door de internationale sancties tegen zijn regime. Het gaat voor zover bekend om de eerste keer sinds 1995 dat een Noord-Koreaanse leider zo'n nieuwjaarskaart schrijft voor zijn burgers.

Noord-Korea gaat internationaal een onzeker jaar tegemoet. Het regime van Kim onderhandelde met de regering van president Donald Trump over het ontmantelen van het Noord-Koreaanse kernprogramma. Die onderhandelingen lijken echter muurvast te zitten sinds een internationale top in Hanoi in 2019 eindigde zonder doorbraak.

Trump heeft zich in het verleden lovend uitgelaten over Kim, maar de aankomende president Joe Biden is een stuk minder positief over de Noord-Koreaanse leider. Die heeft hij in het verleden omschreven als een 'misdadiger', terwijl Pyongyang de Democraat heeft uitgemaakt voor 'hondsdolle hond' die 'doodgeslagen moet worden met een stok'.

