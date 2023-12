Kim Jong-un geeft opdracht tot intensievere voorbereidingen op oorlog

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft het leger en de defensie-industrie opgeroepen om zich intensiever voor te bereiden op een eventuele oorlog op het Koreaanse schiereiland. Dat deed hij donderdag tijdens een partijbijeenkomst in de hoofdstad Pyongyang.

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij beschuldigde de leider van het grotendeels geïsoleerde land de Verenigde Staten er opnieuw van samen met bondgenoten toe te werken naar een confrontatie met Noord-Korea.

De militaire situatie heeft een extreem punt bereikt, zie Kim Jong-un donderdag in de staatsmedia. ‘Hij lijstte de militaire taken op voor het Volksleger (KPA, red.), de munitie- en de kernwapenindustrie en de sector van de civiele defensie om de voorbereidingen op oorlog te versnellen’, luidde het.

De meerdaagse partijbijeenkomst in Pyongyang, die dinsdag begon, ging ook over de doelen van het veiligheidsbeleid van de zelfverklaarde kernmacht voor het komende jaar. Tijdens een vergadering van het Centrale Militaire Comité van de partij in augustus had Kim al bevolen dat de voorbereidingen voor een oorlog proactief moesten worden voortgezet.

De besluiten werden toen ook gezien als een reactie op de toegenomen militaire samenwerking van Zuid-Korea met de VS. Beide landen zien Noord-Korea, dat onderworpen is aan internationale sancties vanwege zijn kernwapenprogramma, als hun belangrijkste vijand.

De spanningen zijn onlangs weer aanzienlijk toegenomen. Na een ongekende reeks raketproeven vorig jaar heeft Noord-Korea dit jaar opnieuw meerdere keren raketten met nucleaire capaciteit getest, waaronder intercontinentale ballistische raketten. De VS en Zuid-Korea zijn in april overeengekomen om hun militaire samenwerking te versterken en onder andere hun gezamenlijke militaire oefeningen uit te breiden.