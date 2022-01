De Russische troepen die aan de Oekraïense grens zijn verzameld, volstaan volgens Kiev nog niet voor een grootschalige aanval op het land. Dat zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba woensdag.

Dat aantal 'is groot, vertegenwoordigt een bedreiging voor Oekraïne', maar 'op het ogenblik dat we praten, is dat aantal onvoldoende voor een grootschalig offensief tegen Oekraïne langs de volledige Oekraïense grens', aldus de minister tijdens een online persconferentie. 'Dat betekent niet dat ze dat niet kunnen verhogen tot een hoog genoeg niveau.'

Voor Kiev is Moskou Oekraïne al aan het destabiliseren door 'paniek te zaaien, druk te zetten op het Oekraïense financiële systeem, door te dreigen met cyberaanvallen'. Volgens de minister zou de Russische president Vladimir Poetin 'gelukkig zijn als dit plan was geslaagd en zou hij geen gebruik maken van militaire kracht'.

Normandië-formaat

Sinds woensdagmiddag zitten diplomatieke raadgevers van de Duitse bondskanselier en de Russische, Oekraïense en Franse presidenten samen in Parijs. Zij moeten een uitweg uit de crisis aan de Oekraïense grens vinden. Kiev vreest, net als de VS en de NAVO, dat Rusland een invasie plant.

Het Franse presidentschap kondigde aan te hopen een duidelijke aanwijzing over het standpunt van de Russen op te vangen. Een vijftiental diplomaten neemt deel aan de vergadering, in het zogeheten Normandië-format, die plaatsvindt op Frans initiatief. Bedoeling is de crisis te ontmijnen, na enkele voorafgaande gesprekken tussen Rusland en de VS vorige week. Rusland wordt ervan beschuldigd tienduizenden soldaten aan de Oekraïense grens te hebben verzameld, met het oog op een invasie.

De Russen eisen garanties voor hun veiligheid, zoals de weigering van een Oekraïens NAVO-lidmaatschap. Washington dreigt dan weer met economische sancties. 'Het is erg bemoedigend dat de Russen hebben aanvaard terug te keren naar dit diplomatiek format, het enige waarin de Russen belanghebbenden zijn', aldus het Elysée.

Vrijdag vindt een onderhoud plaats tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Russische president Vladimir Poetin. Rusland verwacht dat de gesprekken in Parijs 'lang, open en vruchtbaar' zullen zijn en een maximum aan vooruitgang opleveren, aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, zonder meer in detail te gaan. Wel veroordeelde Peskov mogelijke sancties tegen de Russische president. De Amerikaanse president Joe Biden had zulke sancties niet uitgesloten. Volgens de Kremlinwoordvoerder zouden die niet echt schadelijk zijn voor Poetin, maar wel politiek verwoestend voor bilaterale relaties.

Helmen

Duitsland heeft intussen bevestigd dat het Oekraïne 5.000 legerhelmen zal leveren. Dat heeft de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD) aangekondigd. De minister deed haar aankondiging in de landsverdedigingcommissie in Berlijn. Het Duitse nieuwsagentschap DPA heeft dat vernomen.

