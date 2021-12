Twee dagen na de videoconferentie met de Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky gesproken. 'Vandaag kunnen we met zekerheid zeggen dat de VS de beslissing genomen hebben om actief deel te nemen aan het vredesproces', zei Zelensky's kabinetschef Andrij Jermak na afloop bij televisiezender 1+1.

Biden heeft Zelensky verzekerd dat indien het tot een militaire agressie zou komen, De VS 'ongeziene sancties' zouden nemen tegen Rusland. De twee staatshoofden spraken gedurende anderhalf uur in een 'zeer open en directe atmosfeer'.

Het gesprek kwam er naar aanleiding van berichten over een Russische troepenopbouw nabij de grens met Oekraïne, wat tot de nodige internationale bezorgdheid geleid heeft. Rusland ontkent dat het een inval in het buurland zou voorbereiden. Oekraïne kan volgens Kiev rekenen op de steun van Washington.

Een hooggeplaatste medewerker van de Biden-regering laat donderdag in een telefoongesprek met journalisten weten dat Biden aan Zelensky heeft toegezegd dat de VS en Europese bondgenoten strenge, economische sancties zal instellen als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ook zou de VS Oekraïne blijven steunen met defensiemiddelen en de grenzen van Navo-lidstaten helpen versterken.

In gesprek met de staatshoofden van de zogenaamde 'Boekarest-9', de negen oostelijke lidstaten van de EU, heeft Biden donderdag verzekerd dat de huidige situatie niet alleen Oekraïne aangaat. Biden voelt volgens de regeringsvertegenwoordiger een 'heilige toewijding' aan de Navo en aan de transatlantische vrede.

13.000 slachtoffers

In Oost-Oekraïne kletteren al sinds 2014 de wapens tussen het leger en separatisten die de steun krijgen van Moskou. Volgens schattingen van de Verenigde Naties vielen er al meer dan 13.000 slachtoffers. Kabinetschef Jermak verwacht hierover volgende week een ontmoeting tussen Zelensky en de nieuwe Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron in Brussel.

Tijdens het gesprek met Biden kwam ook de NAVO ter sprake. Volgens de Amerikaanse president komt een beslissing over Oekraïens lidmaatschap enkel en alleen het Oekraïense volk toe, stelt Jermak.

'Genocide'

Ook Poetin liet donderdag van zich horen. Hij heeft de situatie in Oost-Oekraïne vergeleken met 'genocide', vrijwel op hetzelfde tijdstip dat Biden het telefonisch overleg voerde met Zelensly over de hoog opgelopen spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne. Poetin maakte zijn opmerkingen tijdens een bijeenkomst van de Russische presidentiële raad voor mensenrechten, waarin hij sprak over discriminatie van Russischtaligen buiten de Russische grenzen.

'Ik moet zeggen dat russofobie een eerste stap is in de richting van genocide', zei de Russische leider onder meer. Hij verwees naar de Donbass-regio in het oosten van de Oekraïne, waar veel Russisch-sprekenden wonen. 'Jij en ik weten wat er in Donbass gebeurt', zei Poetin. 'Het lijkt zeker op genocide.'

Biden had woensdagavond Poetin gewaarschuwd dat er gevolgen zullen zijn bij een escalatie van de Oekraïne-crisis. de Russische president had tijdens het overleg garanties gevraagd dat de NAVO niet uitbreidt richting het oosten. Volgens de regeringswoordvoerder van Biden zijn er absoluut geen concessies gedaan in het gesprek met Poetin.

