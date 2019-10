Uittredend president Evo Morales heeft de presidentsverkiezingen in Bolivia gewonnen. Dat blijkt volgens het kiestribunaal uit de, gedeeltelijke, officiële resultaten. Volgens de website van het kiesorgaan won Morales met voldoende voorsprong om al in de eerste ronde verkozen te zijn.

Dit wordt de vierde ambtstermijn voor Morales.

Volgens de officiële resultaten, met 99,81 procent van de stemmen geteld, behaalde de uittredende president 47,06 procent van de stemmen. Zijn voornaamste rivaal, centrumkandidaat Carlos Mesa, strandde op 36,52 procent. Het verschil tussen beide kandidaten bedraagt daarmee meer dan 10 procentpunten, waardoor een tweede ronde volgens het kiestribunaal niet nodig is. Een kandidaat moet ofwel meer dan 50 procent halen ofwel minstens 40 procent met meer dan 10 procent voorsprong hebben om in de eerste ronde verkozen te worden.

De eerste resultaten gaven een kleiner verschil tussen de twee topkandidaten, maar voor Morales is dat logisch - zijn grootste aanhang zit op het platteland, waar de tellingen trager gaan.

Zijn rivaal Mesa echter sprak zijn bezorgdheid uit over manipulatie van stemmen door de regering.

Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die op verkiezingsdag in Bolivia aanwezig was, heeft haar ongerustheid geuit over de 'niet uit te leggen wending in de tendens van de voorlopige kiesresultaten'.