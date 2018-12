Khashoggi en andere journalisten Personen van het Jaar bij Time Magazine

De dissidente journalist Khashoggi vond op 2 oktober de dood in het Saoedische consulaat in Istanboel. Voor Time is hij de Persoon van het Jaar.

Hij deelt de eer met andere journalisten: de Filipijnse Maria Ressa, de gedetineerde Myanmarese journalisten van persbureau Reuters Wa Lone en Kyaw Soe Oo, en de redactie van het plaatselijke Amerikaanse dagblad Capital Gazette. Daarvan zijn vijf verslaggevers omgekomen bij een aanval op 28 juni in Annapolis, in de staat Maryland.

Vorig jaar waren de vrouwen achter de #MeToo-beweging voor Time Persoon van het Jaar.